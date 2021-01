Samsung rimborsa fino a 700 Euro sull'acquisto di TV QLED e The Sero

Nuova promozione lanciata da Samsung in giornata odierna. Il colosso coreano ha infatti annunciato l'iniziativa promozionale "Ricomincia l'anno con i TV del futuro", che fino al 7 Febbraio 2021 permetterà di ottenere fino a 700 Euro di rimborso sull'acquisto di TV QLED e The Sero.

Di seguito i modelli che rientrano nel cartellone, ed i relativi rimborsi:

QE55Q700TATXZT, QE65Q90TATXZT, QE65Q95TATXZT e QE75Q70TATXZT: 200 Euro ;

; QE75Q80TATXZT, QE65Q800TATXZT, QE75Q90TATXZT, QE85Q70TATXZT e QE43LS05TAUXZT: 300 Euro ;

; QE65Q900TSTXZT, QE65Q950TSTXZT e QE75Q800TATXZT: 500 Euro ;

; QE75Q900TSTXZT, QE75Q950TSTXZT, QE82Q800TATXZT e QE85Q950TSTXZT: 700 Euro.

Sono considerati validi gli acquisti effettuati presso lo shop di Samsung, inclusi i programmi Samsung Partners Rewards e Samsung Student, Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert Online, Comet, Monclick, ePrice (ad eccezione del marketplace), Bytecno, Onlinestore, Ollo, Amazon (no marketplace), Yeppon, Videogallery Milano, Pasotti Store, Socool Milano e Must Music.

Come leggiamo nei termini e condizioni di Samsung, per accedere alla promozione è necessario registrare l'acquisto (da effettuare entro il 7 Febbraio 2021) su Samsung Members entro il 22 Febbraio 2021, presentando la documentazione richiesta.

Samsung, come sempre, provvederà ad esaminare i dati inviati ed in caso di convalida effettuerà il rimborso sull'IBAN indicato. Tra le prove di acquisto richieste figura lo scontrino fiscale, oltre che il codice seriale del prodotto acquistato. Un buon modo per iniziare il 2021.