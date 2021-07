Samsung rimborsa fino a 700 Euro sui TV Neo QLED per il DVB-T2

In giornata odierna Samsung lancia una nuova promozione in vista dello switch off al nuovo digitale terrestre. L'offerta, battezzata "Gioca d'anticipo, scegli Neo QLED", permette di ottenere un rimborso di massimo 700 Euro sull'acquisto di uno dei TV pronti per il nuovo digitale terrestre.

L'acquisto deve essere effettuato dal 12 Luglio al 12 Settembre 2021 inclusi. La registrazione del televisore invece può avvenire entro il 27 Settembre 2021 e Samsung al termine delle verifiche provvederà ad effettuare l'accredito che, come avvenuto anche in altre circostanze, varia a seconda del modello.

Di seguito il recap:

QE85QN900ATXZT, QE75QN900ATXZT, QE65QN900ATXZT, QE85QN800ATXZT, QE75QN800ATXZT, QE65QN800ATXZT il valore del rimborso sarà pari a € 700,00 (settecento/00);

QE85QN90AATXZT, QE75QN90AATXZT, QE65QN90AATXZT, QE55QN90AATXZT, QE50QN90AATXZT, QE75QN95AATXZT, QE65QN95AATXZT, QE55QN95AATXZT il valore del rimborso sarà pari a € 500,00 (cinquecento/00).

I dettagli dell'offerta sono disponibili direttamente a questo indirizzo, mentre per registrare il prodotto basta cliccare sul pulsante "Registra Il Prodotto" direttamente nell'hub dedicato.