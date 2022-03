Samsung rimuove caricabatterie da smartphone Galaxy A: andrà acquistato a parte

Non sono passati molti giorni dall’annuncio degli smartphone Samsung Galaxy A13 e A23, destinati ad approdare nei negozi italiani nel corso delle prossime settimane. In rete però si discute già di uno dei provvedimenti adottati dal gigante sudcoreano: la rimozione del caricabatterie anche per la gamma Galaxy A.

Come ben sappiamo, dopo la tanto discussa rimozione del caricabatterie per la linea Galaxy S21 e altri smartphone, Samsung avrebbe deciso con questa ultima generazione di dispositivi Galaxy A di rimuovere l’accessorio anche ai modelli budget e di fascia media. Non abbiamo mai trattato le varie indiscrezioni di mercato diffuse dai soliti tipster del settore fino a oggi in quanto diffuse in rete a poco tempo dal lancio degli smartphone interessati, ma alla fine i rumor sembrano essersi materializzati.

A partire dai dispositivi mobili Samsung Galaxy A03s, A13 e A23, il produttore asiatico rimuoverà i caricabatterie dalla confezione di vendita costringendo i consumatori ad acquistarli a parte. Come spiegato da Samsung, “il caricatore a muro sarà venduto separatamente, utilizzare solamente caricatori e cavi approvati da Samsung per evitare danni al dispositivo e possibili infortuni”.

Alla linea Galaxy A dovrebbe aggiungersi nel corso del 2022 anche la serie M disponibile solo in alcuni mercati, tra cui quello italiano. Così facendo, Samsung dovrebbe quindi rimuovere il caricabatterie da tutti gli smartphone che rilascerà nei negozi nel corso dei prossimi mesi e anni.

Sempre a proposito di Samsung, ecco a voi il teardown del Samsung Galaxy S22!