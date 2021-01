Samsung rinnova la gamma Lifestyle TV: presentato il nuovo The Frame 2021

Dopo aver presentato la nuova tecnologia Neo QLED, Samsung ha anche rinnovato la gamma Lifestyle TV per l'anno appena iniziato. In particolare, il colosso asiatico ha mostrato il The Frame 2021, basato sul The Frame che già negli scorsi anni aveva riportato un riscontro importante.

Il nuovo modello, di cui non conosciamo prezzo e data di lancio, promette un'esperienza ancora più su misura per gli utenti, a fronte di un design sempre più minimal con cornici più sottili. Gli utenti come sempre avranno la possibilità di scegliere varie opzioni di colore per le cornici: Samsung parla di cinque colorazioni e due stili (Smussato e Moderno).

Tra le novità troviamo, sul nuovo modello da 43 pollici, la possibilità di ruotarlo in modalità orizzontale e verticale.

Rinnovato anche l'Art Store del The Frame, il servizio in abbonamento che si prefissa l'obiettivo di trasformare il TV in un vero e proprio quadro da adattare a qualsiasi tipo di ambiente. All'interno sono presenti oltre 1.400 opere d'arte selezionate da Samsung, che verranno consigliate agli utenti in base ai gusti personali grazie alla funzione Auto-Curation.

Come per gli altri TV mostrati nel corso della conferenza, anche in questo caso non sono state comunicate informazioni sulla data di disponibilità e soprattutto sui prezzi.