Samsung rinnova la sfida ad Apple: primo smart speaker in arrivo nel 2018?

L'ormai eterna sfida trapotrebbe presto rinnovarsi in un altro settore, quello degli smart speaker, su cui sempre più compagnie stanno puntando in quanto convinte si tratti della prossima miniera d'oro per il settore.

Già qualche mese fa, infatti, DJ Koh, il presidente della divisione mobile di Samsung, aveva confermato che la sua compagnia era al lavoro su un altoparlante intelligente. Oggi però Mark Gurman di Bloomberg riferisce che lo smart speaker dovrebbe raggiungere i negozi entro la prime metà del 2018, ad un prezzo di 200 Dollari. Si tratta, in pratica, dello stesso arco temporale rivelato dalla compagnia di Cupertino per il proprio HomePod, che proprio di recente è stato rinviato.

Bloomberg riporta che il dispositivo di Samsung includerà ovviamente Bixby, un'informazione non confermata in precedenza da Koh e che rappresenta un'indicazione molto importante anche a livello di funzionalità. Questo altoparlante è stato progettato per essere l'hub dell'ecosistema SmartThings, dal momento che tutti i dispositivi Samsung, compresi gli smartphone della gamma Galaxy, saranno in grado di interfacciarsi con l'altoparlante.

Sulla disponibilità a livello di mercato, secondo Bloomberg sarà distribuito in più mercati, compresi ovviamente gli Stati Uniti. L'agenzia di stampa internazionale riferisce però gli ingegneri starebbero lavorando per fare si che il dispositivo migliori le ricerche web vocali.