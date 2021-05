Samsung rinvia il lancio di Galaxy A52 5G e Galaxy A72 nei mercati chiave: mancano i chip

Mentre Samsung Galaxy A12 e A02s si aggiornano ad Android 11, il colosso sudcoreano sembrerebbe avere riscontrato non pochi problemi nella produzione e nel rilascio degli smartphone di fascia media Galaxy A52 5G e Galaxy A72 nei mercati chiave, a causa della carenza globale di chip.

Secondo quanto riportato dai media nazionali, tra cui The Elec, la società avrebbe deciso di rinviare il lancio dei succitati smartphone in tutti i mercati chiave in quanto al momento non c’è disponibilità di chipset firmati Qualcomm. Nel caso specifico di Galaxy A52 5G e Galaxy A72 si parla rispettivamente dei SoC Snapdragon 720G e Snapdragon 750G, chip prodotti su nodo a 8 nanometri che ora non sono prodotti in quantità sufficienti per soddisfare la domanda delle società partner.

Alla luce di queste complicazioni, dunque, per Samsung non sarà possibile produrre un flusso costante di tali dispositivi che, intanto, sono usciti negli Stati Uniti e alcuni paesi dell’EMEA. Di conseguenza, si prospetta un calo delle unità disponibili anche dove i due dispositivi sono già stati rilasciati.

Non è chiaro, invece, se anche altri smartphone Samsung di qualsiasi fascia siano attualmente interessati al medesimo disguido. Considerato che a breve la società sudcoreana rilascerà una serie di nuovi dispositivi, tra cui i top di gamma Galaxy S21 FE e Galaxy Z Fold 3, sarà interessante vedere se la carenza di chipset causerà qualche spostamento della data di lancio o inciderà semplicemente sulla disponibilità dei detti modelli.

Restando sempre nel mondo Samsung, la società sarebbe al lavoro sul chip Exynos dotato di GPU AMD, componente che mira a diventare il rivale principale del chip M1 prodotto da Apple.