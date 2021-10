Samsung, rinviato il lancio del Galaxy S22: si torna alle origini?

Un nuovo rapporto pubblicato da SamMobile riferisce che Samsung avrebbe deciso di rinviare il lancio della nuova lineup Galaxy S22, che a questo punto non sarà presentata a Gennaio 2022. Il motivo è da ricercare nella scelta del colosso coreano di voler dare prima spazio al Galaxy S21 FE.

La Fan Edition dello smartphone top di gamma 2021, infatti, dovrebbe vedere la luce ad inizio del prossimo anno. Questa notizia va in controtendenza con quanto affermato di recente da Samsung sull'S21 FE, che era stato bollato come cancellato proprio a poche settimane dal presunto Unpacked di metà ottobre.

Questa scelta (che ancora non è stata confermata in via ufficiale da parte di Samsung) dovrebbe far slittare di circa un mese il lancio del Galaxy S22, che potrebbe vedere la luce a febbraio. Come osservato da molti, il 28 Febbraio 2022 parte il Mobile World Congress e Samsung potrebbe tenere un evento proprio a ridosso della fiera per mostrare la nuova linea di smartphone, come faceva fino a qualche anno fa.

La lineup Galaxy S22 dovrebbe essere composta da tre modelli: si parla di un modello base battezzato semplicemente "Galaxy S22", una variante intermedia che potrebbe chiamarsi Galaxy S22 Pro, e la versione ultratop denominata Galaxy Note 22 ultra.