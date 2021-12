Samsung riprende il rilascio di Android 12 su smartphone compatibili: risolti bug sistema

Ad appena quattro giorni dalla sospensione degli aggiornamenti a One UI 4.0, Samsung ha già ripreso a pieno regime il loro rilascio sugli smartphone compatibili. Anche in Europa, dunque, Android 12 sta lentamente approdando sui dispositivi top di gamma del colosso sudcoreano.

Come riportato da SamMobile in esclusiva, l’ultima iterazione del robottino verde sembra non avere più i problemi di cui l’azienda asiatica aveva timore. I continui report sui bug che colpiscono ancora Google Pixel 6, in effetti, non sono un segnale positivo per alcun produttore di smartphone. Samsung però ora sembra convinta della bontà del major update, tanto da renderla nuovamente disponibile sulla gamma Samsung Galaxy S20, Galaxy Note 20, gli ultimi foldable Z Fold 3 e Z Flip 3, ma anche il predecessore Z Fold 2 e l’ultimo flagship Galaxy S21.

Si tratta a tutti gli effetti di uno dei release più rapidi mai fatti da Samsung: agli utenti possessori dei suddetti smartphone, dunque, rammentiamo che è possibile controllare in ogni momento la disponibilità dell’aggiornamento a One UI 4.0 tramite Impostazioni > Aggiornamenti software, dove si troverà il pulsante “Scarica e Installa”. Allo stato attuale il rollout sembra limitato alla Svizzera, ma stanno crescendo le segnalazioni da parte di utenti dal resto del Vecchio Continente.

Sempre à propos di Samsung, giusto oggi abbiamo pubblicato la recensione di Samsung Galaxy Book Go.