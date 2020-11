Samsung riscrive lo slogan Apple, posizionandolo in giro per la città

Dopo aver ironizzato sulla decisione di Apple di rimuovere il caricabatterie dalla confezione degli iPhone, Samsung torna a rivolgersi, sempre indirettamente (ma il riferimento è evidente), ad Apple. Infatti, l'azienda sudcoreana ha riscritto uno degli storici slogan della società di Cupertino per promuovere il suo nuovo smartphone pieghevole.

In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog e ZDNet, sono iniziati a comparire online dei video in cui si vedono delle pubblicità relative al pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2 5G, in cui si può leggere "Think different". Tuttavia, il "different" è barrato e al suo posto è stato posizionato un "BIGGER". Insomma, l'azienda sudcoreana inviata a pensare più in grande.

A quanto pare, come potete vedere nel video presente in calce alla notizia, l'immagine è già stata posizionata negli spazi pubblicitari di alcune città. Questa "trovata" di marketing è frutto del team olandese di Samsung ed è stata annunciata mediante il portale Adformatie. Le città coinvolte nella campagna pubblicitaria sono Amsterdam, L'Aia, Rotterdam ed Eindhoven, quindi si tratta dei Paesi Bassi.

Insomma, Samsung ha ancora una volta "preso in giro" Apple. Vi ricordiamo che Samsung Galaxy Z Fold2 5G è stato annunciato giusto qualche mese fa ed è arrivato in Italia a metà settembre 2020 a un prezzo di listino di 2049 euro.