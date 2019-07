Samsung: risolti i problemi del Galaxy Fold, ma la data di lancio è un mistero

Dopo le dichiarazioni del CEO, arrivano altre indiscrezioni dal fronte Galaxy Fold. Secondo quanto riportato da Bloomberg, gli ingegneri avrebbero terminato la riprogettazione dello smartphone pieghevole e risolto i problemi con lo schermo.

A questo punto il dispositivo dovrebbe presto entrare in produzione, ma la società coreana ancora non ha diffuso alcuna indicazione sulla data di disponibilità sul mercato. Una persona informata, però, parlando con la popolare agenzia di stampa ha affermato che è improbabile vedere lo smartphone durante il keynote di presentazione del Galaxy Note 10, in programma il prossimo 7 Agosto.

A giudicare da quanto affermato, Samsung avrebbe introdotto un nuovo tipo di pellicola allo schermo che sarebbe impossibile da rimuovere a differenza di quella presente sulle unità inviate ai redattori per le recensioni.

Probabile che il produttore abbia anche risolto il problema con il foro laterale sulla cerniera che secondo molti favoriva l'ingresso nello smartphone di detriti. Non è chiaro se la cerniera sia stata riprogettata o meno da Samsung, ma non è da escludere che gli ingegneri abbiano apportato qualche modifica al meccanismo di apertura e chiusura per renderlo più resistente.

A questo punto non ci resta che aspettare la nuova data di lancio, che potrebbe arrivare già nel corso dei prossimi giorni.