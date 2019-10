Samsung: risolto il bug dell'impronta digitale su Galaxy S10 e Note 10

Samsung avrebbe risolto il grave bug delle impronte digitali segnalato su Galaxy S10 e Note 10 da alcuni possessori dello smartphone che avevano applicato una pellicola di terze parti sullo schermo. Il colosso coreano parlando con Reuters ha annunciato di aver iniziato la distribuzione dell'aggiornamento per correggere la falla.

Secondo alcuni ricercatori di sicurezza, il difetto era causato dalla superficie ruvida presente all'interno di alcune protezioni in silicone per gli schermi, che ingannava lo scanner di autenticazione biometrica consentendo a chiunque di accedere ai dispositivi.

Samsung notificherà la disponibilità dell'aggiornamento ai proprietari dell'S10 e Note 10 nei prossimi giorni. Nel messaggio gli utenti saranno anche invitati ad eliminare le eventuali impronte digitali memorizzate sui dispositivi e di registrarne di nuove eliminando la pellicola.

In una dichiarazione rilasciata da un portavoce a Reuters, Samsung ha affermato che "prende molto sul serio la sicurezza dei prodotti e garantirà il suo rafforzamento attraverso miglioramenti continui ed aggiornamenti per le funzioni di autenticazione biometrica".

Come sempre, la distribuzione dell'aggiornamento sarà graduale, motivo per cui non tutti hanno ancora ricevuto la notifica di disponibilità. Temporaneamente Samsung invita gli utenti a disattivare il sistema di riconoscimento delle impronte ed utilizzare il PIN classico in attesa dell'arrivo del fix.

E voi, avete ricevuto l'aggiornamento?