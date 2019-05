Samsung avrebbe risolto i problemi del Galaxy Fold, lancio vicino?

Dopo il rinvio del lancio a causa dei problemi al display, il Galaxy Fold di Samsung sarebbe ormai prossimo al debutto sul mercato. Secondo quanto affermato, infatti, il produttore coreano avrebbe finalmente capito la natura dei disservizi.

In un articolo pubblicato su Yonhap infatti si legge che la società coreana avrebbe apportato delle importanti modifiche di progettazione al dispositivo, che sarebbe in fase di test con gli operatori mobili locali.

Il rapporto riferisce che nelle nuove unità che dovrebbero arrivare sul mercato prossimamente, Samsung ha integrato la pellicola protettiva all'interno del display per evitare che le persone la tirino via, provocando i danneggiamenti di cui vi abbiamo parlato. Inoltre, gli ingegneri avrebbero anche tappato la fessura della cerniera per evitare che i detriti entrino all'interno dello smartphone e tocchino le componenti, danneggiandole.

The Next Web avrebbe interpellato alcune fonti le quali hanno confermato il debutto sul mercato del cellulare all'inizio del prossimo mese.

Una buona notizia degli utenti, che arriva a qualche settimana di distanza dall'annuncio di Samsung che si era detta pronta a cancellare i preordini entro la fine del mese.

E' bene però precisare che la notizia in questione rappresenta solo un rumor, e conferme ufficiali dal produttore ancora non ne sono arrivate. Qualora dovesse rivelarsi veritiera, però, l'annuncio potrebbe essere dietro l'angolo.