Samsung va al risparmio per Galaxy Z Fold e Z Flip 4: poche novità e prezzo ridotto

Dopo aver scoperto che Samsung Galaxy Z Fold 4 non avrà la S Pen, emergono oggi nuovi dettagli sul foldable del produttore coreano in arrivo nella seconda metà del 2022. Nello specifico, alcuni leaker si sono concentrati sulla batteria e sul prezzo dei foldable di casa Samsung.

Partendo dalla batteria di Galaxy Z Fold 4, il portale Galaxy Club ha pubblicato le prime foto delle due celle dello smartphone pieghevole, che dunque continuerà ad utilizzare anche nell'iterazione di quest'anno delle batterie separate per le sue due metà. Potete dare un'occhiata alle fotografie delle due componenti in calce a questa notizia.

A quanto pare, la batteria di Samsung Galaxy Z Fold 4 rimarrà invariata rispetto al predecessore, aggirandosi attorno ai 4.270 mAh, la stessa capienza dello Z Fold 3. Più nello specifico, la cella energetica più piccola dovrebbe avere una capacità di 2.002 mAh, mentre quella più grande potrebbe attestarsi attorno ai 2.268 mAh.

Lo stesso trattamento dovrebbe poi toccare anche Samsung Galaxy Z Flip 4, che manterrebbe persino lo stesso design del Galaxy Z Flip 3, senza modificarlo neanche di una virgola. La notizia arriva dal leaker coreano Dohyun Kim, piuttosto affidabile per quanto riguarda gli smartphone Samsung, e sembra confermare che nessuno dei due pieghevoli di casa Samsung avrà una S Pen integrata, come era stato stabilito in precedenza da altri leaker.

Sembra dunque che gli smartphone foldable di Samsung del 2021 non apporteranno grandi cambiamenti alla lineup già in commercio, la cui formula ha fatto registrare un ottimo successo commerciale. Riutilizzando componenti e form factor prelevati dal Galaxy Z Fold 3 e dallo Z Flip 3, però, Samsung dovrebbe riuscire a raggiungere un importante traguardo, contenendo il più possibile i prezzi dei suoi telefoni next-gen.

Nello specifico, Samsung Galaxy Z Fold 4 dovrebbe costare 1.400 Dollari, ben 400 in meno del prezzo di lancio del Galaxy Z Fold 3 lo scorso anno, che sul mercato americano era venduto al MSRP di 1.800 Dollari. Considerato che lo stesso device è stato lanciato in Italia al prezzo di 1.849 Euro, è possibile che nel nostro Paese lo Z Fold 4 arrivi a costare 1.450-1.500 Euro al massimo.



Il prezzo del Galaxy Z Flip 4 dovrebbe essere di 850 Dollari al lancio, 150 in meno del Galaxy Z Flip 3. In Europa, dunque, il device potrebbe essere venduto a 900-950 Euro, visto che il predecessore aveva un prezzo di lancio di 1.100 Euro.