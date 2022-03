Samsung risponde sul rallentamento degli smartphone: update software in arrivo

Per il momento non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito a quest'ultima, ma Yeo ha dichiarato che GOS (Game Optimizing Service), ovvero l'app finita al centro delle polemiche nell'ultimo periodo, mira semplicemente a ottimizzare le prestazioni in fase di gioco, gestendo al contempo le temperature come si deve. Inoltre, il portavoce di Samsung ha affermato che GOS non va a influire sulle performance relative alle app non gaming (al contrario di quanto originariamente riportato dalle varie fonti che avevano lanciato l'accusa, ma a quanto pare l'estensione alle app non gaming sarebbe da associare a un bug).

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e TechCrunch , Kally Yeo, portavoce di Samsung, ha affermato che, dopo aver valutato attentamente la situazione, l'azienda ha intenzione di rilasciare un update per garantire agli utenti la possibilità di controllare al meglio le prestazioni durante il gaming . In un tweet del tipster Dohyun Kim , che cita un comunicato di Samsung Corea, si fa riferimento all'arrivo di un'opzione pensata proprio per dare priorità alle performance.

Hello. It's Samsung.



We are constantly trying to expand the option for users and provide the most optimized performance converging customers' opinions. — Dohyun Kim (@dohyun854) March 3, 2022

To meet the recent needs of various customers, it is planned to update the Game Booster lab to provide an option to prioritize the performance, as soon as possible. — Dohyun Kim (@dohyun854) March 3, 2022

(Translated by me) — Dohyun Kim (@dohyun854) March 3, 2022

Today we delisted these handsets from the Android Benchmark chart on the Geekbench Browser. — Geekbench (@geekbench) March 4, 2022