Samsung risponde ai rumor sui presunti problemi alla batteria del Galaxy Note 8

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia riguardante i presunti problemi alla batteria del Galaxy Note 8, che in alcuni casi sarebbe diventato praticamente inutilizzabile.

Per Samsung, infatti, la questione Galaxy Note e batterie è ancora un nervo scoperto, alla luce di quanto successo due anni fa con il Galaxy Note 7, che fu addirittura ritirato dal mercato a causa delle batterie esplosive.

Le segnalazioni riguardanti il Galaxy Note 8, però, non riguardavano alcuna batteria esplosa, ma dei dispositivi praticamente inutilizzabili a causa dell'impossibilità di caricarli, al punto che alcun utenti si sono rivolti all'assistenza del produttore che ha provveduto a sostituirli.

Dopo qualche giorno di silenzio, che è coinciso con il Capodanno, Samsung Germania ha diffuso una breve dichiarazione in cui afferma quanto segue: "Samsung prende sul serio ogni tipo di segnalazione da parte degli utenti. Al momento abbiamo ricevuto solo un piccolo numero di richieste da parte degli utenti che lamentavano problemi con la batteria del Galaxy Note 8, che possono solo essere riconducibili al sistema di gestione di ricarica del dispositivo. Tuttavia, almeno al momento non abbiamo altro da dire in quanto non abbiamo molte informazioni sui dispositivi interessati".

Una dichiarazione, che di fatto non fornisce alcun dettaglio, a parte il fatto che almeno al momento le unità interessate sarebbero poche. Samsung inoltre non ha nemmeno specificato se nelle prossime settimane condurrà ulteriori indagini o meno.