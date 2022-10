Samsung, rivoluzione al timone dopo la 'grazia' del presidente sudcoreano

Mentre le ottime vendite per Galaxy S22 sembrano ormai confermate dalla stessa Samsung, un nuovo reggente sale al trono del gigante sudcoreano dell'elettronica. Si tratta di Lee Jae-yong, e per molti non sarà neanche una sorpresa.

Il figlio dell'ex presidente, che ci ha lasciati nel 2020, è il timoniere dell'azienda da diversi anni pur senza ufficialità di nomina, a causa delle numerose diatribe legali che l'hanno tenuto "occupato" nell'ultimo periodo.

Succeduto al padre Lee Kun-hee nella pratica già da diversi anni a causa dei suoi problemi di salute, Lee Jae-yong è stato finalmente investito in maniera ufficiale del più alto titolo dirigenziale della compagnia facendo seguito all'ottenimento della grazie presidenziale che, infatti, gli ha permesso di essere elegibile per il ruolo più elevato nella piramide di Samsung.

Messe ormai da parte le accuse, il presidente Lee è stato annunciato insieme al rapporto Samsung sugli utili del Q3 2022, non del tutto lusinghiere per l'azienda in virtù di un calo del 23% rispetto al trimestre precedente e pari a 7,7 miliardi di dollari da luglio a settembre del 2022.

Nonostante ciò, la compagnia aspetta con impazienza i risultati finali dell'anno, che si prospettano incredibili e persino superiori a quelli del 2021, nonostante le recenti contrazioni derivanti principalmente dalla situazione di incertezza dei mercati a fronte dell'instabilità geopolitica degli ultimi mesi.