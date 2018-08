Samsung: la road map completa di rilascio di Android Oreo per gli smartphone mid-range

Google ha iniziato all'inizio della settimana il lancio di Android 9 Pie, la nuova versione del proprio sistema operativo mobile, che gradualmente sarà disponibile su tutti i top di gamma, ma nel frattempo sul mercato sono presenti degli smartphone su cui ancora non è arrivato Android Oreo.

E' il caso di quelli di fascia media di Samsung, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbero ricevere Oreo solo nel corso del primo trimestre del 2019.

Sul web è emersa quella che sembra a tutti gli effetti la roadmap definitiva:

Samsung Galaxy J7 Neo (dicembre 2018)

Samsung Galaxy Tab A (2017) (gennaio 2019)

Samsung Galaxy A9 Pro (2016) (gennaio 2019)

Samsung Galaxy C7 Pro (gennaio 2019)

Samsung Galaxy C9 Pro (gennaio 2019 )

Samsung Galaxy J2 (2018) (gennaio 2019)

Samsung Galaxy On5 (2016) (gennaio 2019)

Samsung Galaxy On7 (2016) (gennaio 2019)

Samsung Galaxy J7 (2018) (gennaio 2019)

Samsung Galaxy J7 ( 2017) (gennaio 2019)

Samsung Galaxy J7 Max (febbraio 2019)

Samsung Galaxy J7 (2016) (marzo 2019)

Chiaramente, come sempre la tabella di marcia potrebbe essere soggetta a cambiamenti a seconda di come procede lo sviluppo dell'aggiornamento.

In alcuni casi Samsung ed altri produttori hanno addirittura rimosso i dispositivi dalle tabelle in corsa, in quanto alcuni di questi si sono rivelati essere non capaci di supportare gli aggiornamenti. A riguardo non escludiamo altre sorprese di questo tipo.