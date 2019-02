Samsung: l'S-Pen integrerà una lente fotografica con zoom ottico?

Secondo quanto riferito da Patently Mobile, Samsung avrebbe in programma una vera e propria rivoluzione per l'S-Pen, il pennino integrato negli smartphone della linea Galaxy Note.

Una recente richiesta di brevetto presentata dal colosso coreano mostra che prossimamente lo stilo potrebbe includere una macchina fotografica con zoom ottico. La richiesta è stata presentata a Febbraio 2017 ed accettata solo nella giornata di ieri.

Il funzionamento sarebbe molto semplice: l'S-Pen di nuova generazione potrebbe scattare le fotografie per inviarle allo smartphone tramite wireless o Bluetooth, il tutto grazie ai sensori inclusi al suo interno. I vantaggi portati da una tecnologia di questo genere potrebbero essere tanti: innanzitutto a livello di usabilità, il pennino con fotocamera integrata potrebbe risultare più facile da usare per scattare fotografie in mobilità, magari tenendo lo smartphone in tasca.

Interessante anche la parte del brevetto, che vi proponiamo come sempre in calce, che cita espressamente la funzionalità di zoom ottico.

Come spesso accade in questi casi, non abbiamo l'assoluta certezza che la tecnologia veda la luce. Spesso infatti le società del settore registrano brevetti e licenze allo scopo di ampliare il proprio portfolio, senza mai portarli sul mercato. Dell'integrazione di una lente fotografica nel pennino però se ne era già parlato tempo fa.