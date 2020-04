Samsung S20 Ultra: il vetro della fotocamera posteriore si rompe da solo

Considerato il prezzo così elevato, chi ha deciso di acquistarlo lo starà utilizzando con la massima attenzione. Peccato, che in rete siano comparse diverse segnalazioni riguardanti il vetrino della fotocamera posteriore del nuovo S20 Ultra, che si romperebbe in maniera del tutto accidentale.

I forum Samsung sono pieni di segnalazioni a riguardo. Il vetro si forerebbe al centro o esternamente mentre in alcuni casi arriverebbe a frantumarsi del tutto. Già nei giorni scorsi sono state segnalate altre problematiche relative allo schermo che si tinge di verde alla quale, ora, se ne aggiunge un'altra ancora più importante.

Non abbiamo alcuna prova ufficiale per poter affermare che il Galaxy S20 Ultra presenti un difetto di progettazione, visto il numero relativamente contenuto di segnalazioni, rispetto alle vendite totali. Dall’altro lato stentiamo a credere che nello stesso momento vari utenti abbiano deciso di procurare autonomamente un danno così importante al dispositivo.

Il problema maggiore ora riguarda l'assistenza, in quanto questo tipo di danno non è coperto da garanzia commerciale e se la casa Coreana non riconoscesse il difetto, gli utenti sarebbero costretti a pagare la riparazione di tasca propria. Samsung non ha ancora risposto alle segnalazioni ricevute.

Un rappresentate dell'azienda si è però espresso rispondendo ad alcuni utenti di un forum: "Ci dispiace che si siano verificati alcuni problemi con il Galaxy S20 Ultra. Sfortunatamente, la garanzia ufficiale non copre danni estetici. Se avete sottoscritto un pacchetto Samsung Premium Care, potete richiedere la riparazione presso un centro Samsung autorizzato o presso i nostri partner. Recandovi in uno dei nostri centri ufficiali avrete la certezza di riparare il vostro smartphone con pezzi originali. Vi invitiamo a visitare il sito dell’azienda per scoprire il centro di riparazione più vicino”.

Neanche questa però potrebbe essere la soluzione definitiva perché a causa dell’emergenza Coronavirus molti centri autorizzati non sono aperti o dispongono solo di alcune parti di ricambio. Nelle prossime ore potrebbe arrivare una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda utile a chiarire la questione.

Nonostante questa problematica, il Galaxy S20 Ultra è uno dei device più completi sul mercato e che difficilmente vi deluderà se fate del comparto fotografico uno degli aspetti più importanti nella scelta di uno smartphone.