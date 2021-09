Samsung S22 e S22+: un leak svela nuovi dettagli sulla fotocamera

I Samsung Galaxy S22 e S22+ tornano protagonisti dei rumor relativi alla loro scheda tecnica, che pare definirsi sempre più chiaramente in attesa della presentazione ufficiale. Mentre negli scorsi giorni erano trapelati online i primi benchmark di Samsung Galaxy S22, al centro delle ultime indiscrezioni è la fotocamera del dispositivo.

Un tweet del leaker IceUniverse ha infatti rivelato che Samsung Galaxy S22 e S22+ non useranno il sensore Samsung ISOCELL da 50 MP, ma l'ISOCELL GN5, svelato ufficialmente dal colosso coreano lo scorso mese e meno performante di ISOCELL 50 MP. Il Samsung Galaxy S22 Ultra, invece, dovrebbe utilizzare il sensore HP1 200MP, anch'esso rivelato poche settimane fa.

Il sensore Samsung ISOCELL GN5 ha una risoluzione di 8.160 x 6.144 ppi, con pixel di grandezza di 1μm. La lente ha una funzione di autofocus dual-pixel e può registrare video in Full-HD a 240 fps, in 4K a 120 fps e in 8K a 30 fps. Secondo Samsung, il sensore permetterà di ottenere fotografie nitide ed equilibrate anche in condizioni di bassa illuminazione e garantirà un autofocus ultra-rapido. La scheda tecnica completa dell'obiettivo è stata già diffusa online, e potete trovarla nell'immagine in calce.

Il lancio dei nuovi dispositivi del colosso coreano era programmato per gennaio 2021, ma secondo alcuni rumor Samsung Galaxy S22 e S22+ potrebbero arrivare già a dicembre, probabilmente per far fronte alle scarse vendite del modello S21. Inoltre, non sappiamo ancora quale sarà il chipset definitivo di Samsung Galaxy S22, che potrebbe adottare diverse soluzioni a seconda del mercato di vendita.