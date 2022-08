Samsung S95B, il meraviglioso QD-OLED a poco più di 1.500 euro!

Ancora per una manciata di giorni, Samsung rimborserà fino a 500 euro sugli OLED, un'offerta molto intrigante che già da sola consente di ridurre in maniera sensibile il prezzo del televisore più ambito del momento.

Parliamo proprio del Samsung S95B, Smart TV con pannello QD-OLED, vale a dire con pixel autoilluminanti in combinazione con uno strato Quantum Dot, che consente di ottenere colori brillanti e contrasti eccellenti anche in condizioni di alta luminosità, tallone d'Achille delle ultime generazioni di WOLED.

Ebbene, al centro di un molteplice sconto perfettamente cumulabile, il nuovo S95B da 55 pollici può essere acquistato a molto meno di 2000 euro sui canali ufficiali del produttore, senza passare da altri esercenti.

Tanto per cominciare, il prezzo di listino dell'S95B 2022 è attualmente scontato a 2.199 euro invece di 2.499, per uno sconto immediato di 300 euro.

In aggiunta, applicando al checkout il codice "BACKTO" si otterrà un ulteriore sconto del 10% e la spedizione gratuita. Il prezzo finale, a questo punto, è di 1.979,10 euro.

Niente male, ma non è finita qui, poiché anche con queste promozioni il pannello è compatibile con la campagna di cashback "OLED ti stupisce, OLED ti rimborsa", attiva ancora per qualche giorno e per l'esattezza fino al 28 agosto 2022. Questa campagna consente di ottenere un rimborso fino a 500 euro sugli OLED Samsung, che per il 55 pollici QE55S95BATXZT sono ben 300 euro.

Applicando il rimborso al totale, avremo pagato il nostro fiammante S95B da 55 pollici appena 1.679,10 euro, praticamente un'altra fascia di prezzo e quasi 1.000 euro di ribasso sul prezzo di listino.

Se siete ancora in dubbio, ecco cosa ne pensa il nostro Claudio Pofi dei QD-OLED nella recensione del Samsung S95B.