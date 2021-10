Samsung saluta un famoso smartphone e un tablet: non riceveranno più update

Le aziende produttrici di smartphone aggiornano frequentemente le pagine di supporto per tenere sempre informati i propri clienti in merito alla longevità e altri dettagli di prodotti datati e non. Nel caso di Samsung, dopo la revisione degli update di settembre ora ci sono nuovi cambiamenti importanti per diversi dispositivi.

Come si può notare dalla pagina “Work Scope” del colosso sudcoreano, infatti, la cadenza degli aggiornamenti software di molti smartphone è cambiata nuovamente. Dopo la rimozione di Galaxy Note 9 dal programma mensile e la scomparsa definitiva di Galaxy Note FE, ora è Samsung Galaxy Note 8 a non ricevere più update: il piano più recente prevedeva il rilascio di patch di sicurezza ogni quattro mesi, ma ora è giunto ufficialmente il momento di dirgli addio. Ad accompagnarlo è il tablet Galaxy Tab A (2017).

L’importanza di Galaxy Note 9 è nota agli appassionati del mondo smartphone, in quanto al lancio nel 2017 introdusse con Android 9 l’interfaccia One UI di casa Samsung, mentre lato design decise di implementare cornici sottili precedendo tanti altri dispositivi mobili nel medesimo trend.

Tra le altre novità notiamo il passaggio di Galaxy A90 5G, Galaxy M10s, Galaxy M30s e Galaxy Tab S6 da aggiornamenti trimestrali ad aggiornamenti semestrali, mentre lo smartphone Samsung Galaxy M22 è stato aggiunto alla lista dei prodotti che riceveranno patch di sicurezza ogni tre mesi.

Sempre a proposito di Samsung e aggiornamenti, recentemente Samsung Galaxy A02 ha iniziato a ricevere Android 11, proprio mentre ci stiamo avvicinando al lancio del successore Android 12.