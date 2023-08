Samsung si sbottona sui chip del futuro: userà le stesse tecnologie di Intel

Dopo l'annuncio degli SSD Samsung da 256 TB e da un Petabyte, il colosso coreano ha delle grandi notizie anche per il mercato dei chip. In particolare, sembra che l'azienda di Suwon abbia deciso quale tecnologia di Power Delivery utilizzare per i suoi SoC dei prossimi anni, con una scelta che potrebbe metterla in diretta competizione con Intel.

Stando a quanto riporta WCCFTech, infatti, Samsung ha adottato il backside power delivery come sistema di alimentazione dei suoi chip di nuova generazione. Le tecnologie di power delivery "da dietro" permettono in effetti di ridurre l'area dei chip (o di aumentare il numero di transistor a parità di dimensioni), di garantire delle performance migliori e, in aggiunta, di migliorare anche l'efficienza energetica della componente.

Samsung chiama la sua tecnologia di power delivery Backside Power Delivery Network, o BSPDN. La tecnologia è stata ufficialmente svelata al VLSI Symposium degli scorsi giorni, che si è tenuto in Giappone. Si parla in questo caso di network perché la struttura realizzata da Samsung punta a garantire un voltaggio adeguato ai chip nel modo più efficiente possibile, migliorando ulteriormente le specifiche dei sistemi di power delivery "da dietro".

Sfortunatamente, la tecnologia BSPDN non è ancora stata adottata da Samsung Foundries, il che significa che ci vorranno diversi anni prima di vedere dei chip che la utilizzano sul mercato. Intanto, però, il medesimo sistema è in fase di implementazione anche da parte di Intel (che lo chiama PowerVia): insieme ai nuovi nodi Intel 20A e 18A, il backside power delivery potrebbe essere una piccola rivoluzione per l'hi-tech nel giro dei prossimi anni, garantendo un aumento prestazionale senza pari e una miniaturizzazione ulteriore dei chip.

Samsung, infatti, ha già confermato di aver ridotto del 15% l'area dei chip tramite la tecnologia BSPDN, migliorandone anche l'efficienza energetica del 9,2%. Non ci sono per ora delle informazioni ufficiali sull'incremento percentuale in termini di performance garantito dai sistemi di backside power delivery del colosso sudcoreano.