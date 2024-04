Samsung scatenata: tra Galaxy Z Fold 6 Ultra, Bixby come ChatGPT e One UI 6.1

Sul mercato gli smartphone Samsung per scattare ottime fotografie non mancano di certo. Tuttavia, questo non significa che non si debba guardare al futuro, cosa che l'azienda sta immancabilmente facendo. Solamente nelle ultime ore, nel periodo di Pasqua, sono infatti emersi rumor importanti su Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra e Bixby.

Partendo dalla questione foldable, usualmente nel corso dell'anno l'azienda lancia due dispositivi di questo tipo, legati alle serie Z Fold e Z Flip. Il 2024 potrebbe però segnare l'arrivo sul mercato di un'altra versione di Galaxy Z Fold 6, ovvero quella Ultra.

C'è da dire che per il momento le indiscrezioni sono un po' confuse, tanto che c'è chi afferma che in realtà il pieghevole coinvolto potrebbe essere un FE più economico. Tuttavia, il portale GalaxyClub ha scovato un numero di modello che sembrerebbe suggerire l'effettivo arrivo di una variante Ultra. Staremo a vedere: sembra proprio, però, che qualcosa si stia muovendo in questo senso.

Un altro grande rumor in casa Samsung, circolato sul Web nel periodo di Pasqua a partire da fonti come PhoneArena e Android Authority, riguarda la possibile futura introduzione di importanti funzionalità IA per l'assistente digitale Bixby. Per ora, anche in questo caso, le indiscrezioni non sono chiare su quali saranno effettivamente queste funzioni, ma si legge che Bixby diventerà "più simile a ChatGPT".

Una prima conferma relativa a questa volontà è arrivata da un'intervista rilasciata alla CNBC da parte di Won-joon Choi, vice president of Samsung mobile business, che ha affermato che in futuro Bixby diventerà "più smart" grazie all'IA generativa e agli LLM (modelli linguistici di grandi dimensioni).

In un contesto in cui gli appassionati del mondo Tech non fanno altro che parlare di intelligenza artificiale, Samsung sta lanciando Galaxy AI su vari smartphone. Questo grazie alla personalizzazione software One UI 6.1, che a quanto pare sta però portando con sé anche qualche "grattacapo".

Come segnalato da portali come Gizchina, infatti, l'arrivo dell'aggiornamento per nove modelli di punta del brand ha introdotto qualche problema con l'app Good Lock. Tra le segnalazioni, c'è l'impossibilità, in contesti specifici, di premere sui pulsanti a schermo quando compare l'introduzione alle funzioni IA.

Sembra che la questione sia legata a una sovrapposizione tra le impostazioni di Navistar e la nuova barra di navigazione. Samsung sta già lavorando a una soluzione, ma è bene aggiornare innanzitutto Navistar per cercare di evitare i "grattacapi" indicati.

