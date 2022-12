Samsung scherza sull'iPhone pieghevole durante i Mondiali in Qatar

Ci risiamo: dopo la prima frecciatina di Samsung ad Apple in ambito di smartphone pieghevoli, il brand sudcoreano è tornato a mettere in luce la mancanza di un iPhone pieghevole. Il tutto ovviamente mediante un nuovo spot pubblicitario, questa volta legato ai Mondiali in Qatar.

Infatti, come riportato da 9to5Mac e MacRumors, in un video pubblicato originariamente su Weibo da Samsung si vedono dei Galaxy Z Flip4 "giocare a calcio" all'interno dello stadio, nonché altri modelli del medesimo smartphone "fare la ola" sulle tribune aprendosi e chiudendosi. Tuttavia, è un altro dettaglio a non essere di certo passato inosservato tra gli appassionati.

Infatti, mentre gli altri dispositivi "fanno la ola" e presentano a schermo delle emoji sorridenti o comunque divertenti, un dispositivo rimane in verticale con una faccina triste. Non può piegarsi e "fare la ola", in quanto si tratta di un iPhone. Di lì a poco, l'inquadratura mostra anche altri modelli di questo tipo sulle tribune, chiaramente tutti "tristi".

Alla fine, l'iPhone cade di schermo e non riesce più a "rialzarsi". Insomma, Samsung ha lanciato un'altra frecciatina non di poco conto ad Apple, sempre per la questione degli smartphone pieghevoli. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: la scritta alla fine della pubblicità del colosso sudcoreano recita "è ora di piegarsi insieme" (o meglio "it's time to fold together").