Samsung sconta un TV Neo QLED 4K 2022 di ben 500 euro: MediaWorld rilancia

Non c'è solamente Unieuro a lanciare sconti su TV Samsung. Infatti, lo stesso produttore sudcoreano ha avviato delle iniziative promozionali relative ai suoi prodotti. Tra queste, una mette al centro di uno sconto importante un TV Samsung Neo QLED.

A tal proposito, il prezzo del modello Samsung Neo QLED QE55QN85BATXZT è sceso a 999 euro direttamente sul sito Web ufficiale del noto produttore. Stando a quanto si può leggere nell'ambito di questo portale, usualmente il prezzo del televisore ammonterebbe a 1.499 euro. Si fa dunque riferimento a un possibile risparmio di 500 euro.

Inoltre, sempre dal sito Web di Samsung si apprende che risulta potenzialmente possibile ricevere "10 voucher Rakuten TV partecipando alla promozione su Samsung Members". Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore di un certo calibro, considerando anche che si fa riferimento di un modello approdato sul mercato nel 2022.

Per intenderci, il pannello dispone di una diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K. Trovate in ogni caso maggiori dettagli direttamente sul portale di Samsung, mentre vale la pena notare che anche Unieuro propone ora questo modello a 999 euro. C'è però soprattutto il rilancio di MediaWorld, considerando che in questo contesto il prezzo del modello è sceso a 931,99 euro.

Potrebbe però in linea generale interessarvi consultare le ulteriori iniziative promozionali lanciate dalle varie catene, dato che potrebbero esserci di mezzo anche in questo caso buoni e voucher (come quelli Rakuten). Insomma, potreste volervi informare per bene in merito, ma sembra trattarsi di un buon periodo in generale per tenere quantomeno d'occhio questo modello.