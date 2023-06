Samsung, sconto del 10% per i lettori di Everyeye sul monitor Odyssey OLED G9

Fino al 2 Luglio Samsung propone una super offerta per i lettori di Everyeye interessati all’acquisto del monitor Odyssey OLED G9 con codice prodotto LS49CG950SUXEN.

Effettuando l’acquisto direttamente sul Samsung Online Shop fino al 2 Luglio 2023 incluso, ed inserendo in fase di finalizzazione dell’ordine il codice promo “EVERY10” (ovviamente senza le virgolette), è possibile godere di uno sconto pari al 10% direttamente sul prezzo d’acquisto.

Si tratta di una promozione molto interessante su uno dei migliori monitor del listino Samsung, con pannello OLED in grado di regalare bianchi più luminosi,neri più profondi ed un contrasto cromatico elevato. La curvatura 1800R e la diagonale da 49 pollici in formato 32:9 offre un’esperienza ultra immersiva, a cui si aggiunge un tempo di risposta di 0,03ms ed una frequenza di aggiornamento di 240Hz, per sessioni da gaming ad altissima qualità.

Nelle condizioni dell’offerta Samsung sottolinea che l’iniziativa non è cumulabile con gli altri codici sconto emessi Samsung e spendibili su Samsung Online Shop.