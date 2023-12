Samsung, sconto assurdo: Neo QLED a 999 euro con The Frame in omaggio!

Se siete alla ricerca di una Smart TV di ultima generazione, possibilmente di un modello avanzato con Quantum Dot e ad alta risoluzione, potrebbe essere arrivato il momento giusto: Mediaworld risponde colpo su colpo alle offerte Amazon sui Samsung Neo QLED con una promo imperdibile.

Protagonista assoluto del sottocosto sul popolare ecommerce della catena a tinte rosse è il modello Samsung QE55QN90CATXZT, che stavolta scende finalmente al di sotto della soglia psicologica dei 1.000 euro per la variante con diagonale da 55 pollici.

Si tratta di una Smart TV Neo QLED con Quantum Dot e tecnologia Quantum Matrix per assicurare un controllo fine della retroilluminazione con meno blooming nelle scene ad alto contrasto.

Il processore Neural Quantum 4K, invece, grazie all'Intelligenza Artificiale assicura una visione nitida con l'upscaling e fluida con l'interpolazione. La finitura anti-riflesso del pannello, oltretutto, garantisce una visione perfetta anche in ambienti pieni di fonti luminose.

Il QN90C di Samsung parte da 1.399 euro di listino per il modello da 55", ma Mediaworld stavolta si è superata, proponendolo in sottocosto a 999 euro con possibilità di spedizione direttamente a domicilio a soli 19,99 euro in più.

Ma non è finita qui: acquistando questo pannello fino al 14 gennaio 2023 potrete ricevere in omaggio un The Frame da 32 pollici con cornice in Teak. Qui tutte le informazioni sulla promozione eslcusiva.