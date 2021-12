Samsung: secondo un report l'azienda si aspetta grandi vendite per i Galaxy S22

La data di lancio della linea Samsung Galaxy S22 è trapelata online a inizio novembre, e grazie ad essa sappiamo che i prossimi device flagship del colosso coreano arriveranno a febbraio 2022. Tuttavia, un altro leak sembra lasciar intendere che Samsung nutra enorme fiducia nei confronti dei suoi smartphone flagship e delle loro vendite.

Il leak dei volumi di produzione di Samsung per il 2022 aveva già anticipato che l'azienda avrebbe aumentato la produzione di smartphone top di gamma per il prossimo anno, ma ora un report di The Elec indica che l'azienda crede di poter raggiungere il 22% del mercato smartphone entro il 2022.

La notizia è abbastanza inaspettata, specie dopo che Samsung ha abbassato le aspettative di vendita dell'S21 e che, in generale, la serie Galaxy S non sembra avere grande appeal tra il pubblico, che invece dimostra preferire la serie A, composta da smartphone di fascia medio-bassa, su cui si sta concentrando buona parte della produzione di Samsung.

Ad ogni modo, l'azienda crede che nel 2022 raggiungerà gli 1,52 miliardi di device in circolazione, con vendite per 390 milioni solo nel nuovo anno. Di questi device, circa 33 milioni dovrebbero essere Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, in linea con quanto riportato dai dati produzione emersi qualche settimana fa.

In particolare, Samsung vorrebbe vendere 14 milioni di S22, 8 milioni di S22+ e 11 milioni di S22 Ultra in tutto il mondo: per fare un paragone, le vendite di Galaxy A53 e A73 combinate dovrebbero arrivare a 92 milioni di device, mentre quelle di Galaxy A23 e A33, gli smartphone di fascia bassa pensati prevalentemente per mercati emergenti come quello indiano, dovrebbe ammontare a ben 267 milioni.

In generale, Samsung sta cercando di migliorare le sue strategie di vendita, con campagne marketing più aggressive, feature esclusive e più colorazioni e varianti speciali dei propri device, tenendo i prezzi quanto più bassi possibile. Inoltre, una svolta nel marketing dei device, specie nei mercati asiatici ed africani, dovrebbe essere la loro maggiore resistenza all'acqua e alla polvere: quasi tutti i device Samsung del 2022, infatti, dovrebbero ricevere una certificazione IP67 o IP68.