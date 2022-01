Samsung segue Apple: Galaxy S22 Ultra in arrivo con 1TB di memoria?

Mentre si continua a parlare dei presunti costi di Samsung Galaxy S22, si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Samsung pronta a seguire la falsariga intrapresa da Apple con i propri iPhone più costosi.

Nello specifico, l'ex dipendente Samsung SuperRoader nel weekend ha pubblicato un tweet in cui si dice certo del fatto che "Samsung ha deciso di portare una versione con 1TB di memoria sul Galaxy S22 Ultra", ma la data di lancio appare incerta e potrebbe avvenire dopo Febbraio.

Anche altri leaker in precedenza avevano puntato verso questa direzione: Zaryab Khan, infatti, non solo ha mostrato il Galaxy S22 da 1TB, ma ha anche spiegato che il modello base del Galaxy S22 Ultra sarà dotato di 8GB di RAM, che si affiancherà a quelle con 12GB. Lo stesso smartphone, secondo Khan, arriverà anche nelle opzioni di archiviazione con 128/256/512GB di memoria.

E' chiaro che la scelta di puntare su 1TB porta il Galaxy S22 Ultra nella fascia di mercato così detta pronsumer: l'utente medio, infatti, è difficile che necessiti di questo spazio per lo storage, e non è da escludere che Samsung decida di lanciare questo modello solo in determinati mercati.

Secondo i prezzi di Galaxy S22 trapelati, sarebbe previsto un incremento di 100 Dollari per ciascuna variante rispetto all'S21.