Samsung segue le orme di Apple: Galaxy S21 in arrivo senza caricabatterie e cuffie?

La novità di iPhone 12 che ha suscitato più critiche da parte degli utenti è senza dubbio rappresentata dall’assenza del caricatore e cuffie dalla confezione. Molti marchi concorrenti hanno infatti ironizzato sul nuovo packaging degli smartphone, ma a quanto pare alcuni potrebbero seguire le orme, come Samsung con il Galaxy S21.

Secondo quanto riferito dai media coreani, infatti, Samsung starebbe considerando l’idea di eliminare gli auricolari ed i caricabatterie dalla confezione del nuovo Galaxy S21 5G.

A quanto pare la novità riguarderà tutta la gamma 5G degli smartphone, il che vuol dire che la confezione sarà “più povera” anche per l’S21+ ed S21 Ultra.

Resta da capire se questa novità abbraccerà anche il Note 20: Apple infatti ha rimosso caricatore ed EarPods anche dai modelli precedenti di iPhone, ed infatti dalle confezioni di iPhone 11 sono stati eliminati tutti gli accessori aggiuntivi.

Allo stato attuale, però, la società non sembra aver preso una decisione definitiva, motivo per cui i piani potrebbero anche cambiare da qui ai prossimi mesi. Non è escluso infatti che Samsung elimini solo le cuffie dalle confezioni per mantenere un caricatore da viaggio.

La marcia d’avvicinamento ai nuovi top di gamma Samsung sembra essere già iniziata: nella giornata di ieri è trapelata l’intera scheda tecnica del Galaxy S21 Ultra, che a quanto pare potrebbe arrivare in anticipo sul mercato rispetto alle tempistiche classiche a cui ci ha abituato Samsung.