Samsung sempre più green. Via la plastica dalle confezioni

Samsung mira ad essere sempre più ecologica. In un comunicato stampa diffuso dalla sussidiaria Samsung Electronics, il colosso coreano ha annunciato l'intenzione di migliorare i packaging dei propri prodotti, rendendoli più ecocompatibili e riducendo l'impatto il più possibile.

Alla luce di ciò, a partire dalla prima metà del 2019 tutti gli smartphone, tablet ed elettrodomestici avranno una nuova confezione, compresi i sacchetti per il confezionamento, che saranno realizzati con materiali eco compatibili.

Un'altra modifica importante riguarderà il design dei caricatori degli smartphone, che avranno una finitura opaca al posto di quella lucida, il che eliminerà la necessità di un film protettivo trasparente che è composto da plastica non riciclabile.

Secondo quanto affermato da Gyeong-bin Jeon, responsabile del Global Cunsomer Satisfaction Center di Samsung, questa nuova strategia societaria ha avuto il via libera dagli organi competenti e l'azienda coreana si impegnerà a portarla avanti nonostante questa comporti un aumento dei costi.

Samsung infatti si sbarazzerà della plastica protettiva dagli smartphone, che sarà sostituita anche in altri prodotti con bioplastiche di amido o canna da zucchero, entrambi materiali biodegradabili. L'azienda punta a passare a materiali in fibra come la carta, certificata dalle organizzazioni ambientaliste globali entro il 2020. Entro il 2030 invece mira ad utilizzare 500 mila tonnellate di plastica riciclata e raccogliere 7,5 milioni di tonnellate di prodotti scartati.