Samsung, ecco il sensore ISOCELL HPX a 200 MP: in arrivo entro fine 2022

A poco più di un anno dall'annuncio del sensore Samsung ISOCELL HP1, il primo a 200 MP mai prodotto da Samsung (e che finora ha trovato posto su pochissimi smartphone), pare che il colosso coreano sia pronto a lanciare un nuovo sensore della gamma ISOCELL, questa volta denominato HPX e sempre da 200 MP.

Per fare chiarezza, vi ricordiamo che la linea di obiettivi ISOCELL è composta dal già citato ISOCELL HP1 e dal sensore Samsung ISOCELL HP3, che dovrebbe essere annunciato nei prossimi mesi. Secondo diversi leaker, poi, il Samsung Galaxy S23 avrà un ISOCELL HP2 come proprio obiettivo esclusivo, che cioè non sarà montato su altri smartphone all'infuori del top di gamma coreano.

Come si collocherà l'ISOCELL HPX in questa lineup? Difficile dirlo, anche se è possibile che la sigla HPX sia il nome ufficiale dell'ISOCELL HP3: a confermarlo è il fatto che, stando a quanto riporta GizChina, il sensore troverà spazio in primo luogo nella fotocamera di Xiaomi 13 Pro, e dunque non sarà esclusivo di Samsung Galaxy S23 (che dunque riceverà il sensore ISOCELL HP2, e non l'HPX).

Scendendo più sul lato tecnico, pare che l'ISOCELL HPX avrà pixel da 0,56 μm, ovvero con una dimensione pari al 12% in meno rispetto all'ISOCELL HP1, che presenta invece dei pixel da 0,64 μm. Tale miglioramento dovrebbe anche permettere una riduzione complessiva dell'area del sensore del 20%, garantendo una riduzione dell'ingombro e, soprattutto, dello spessore della fotocamera degli smartphone che monteranno il sensore di nuova generazione.

Inoltre, l'ISOCELL HPX sarà in grado di adattarsi automaticamente alle condizioni di luce, scattando fotografie a 200 MP negli ambienti ben illuminanti e abbassando la risoluzione a 50 MP o a 12,5 MP qualora si desiderasse effettuare uno scatto in luoghi poco luminosi o completamente scuri. In teoria, ciò dovrebbe garantire delle ottime performance di scatto anche in condizioni di low-light.

In aggiunta, il sensore dovrebbe poter girare video in 8K a 30 fps e in 4K Dual HDR, nonché, ovviamente, in Full HD. Infine, il sensore supporta il colore a 14-bit, producendo una gamma complessiva di ben 4 trilioni di colori, ovvero 64 volte più dei 68 miliardi garantiti dall'ISOCELL HP1.