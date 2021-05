Samsung questa settimana presenterà schermi con tre pieghe, rollable e molto altro

Samsung al momento è il leader nel settore degli telefoni pieghevoli e si sta preparando a guadagnare ancor più terreno con Z Fold 3 e Z Flip 3, ma non sono gli unici assi nella manica che rivelerà nei prossimi mesi. Già da questa settimana, infatti, la divisione Samsung Display mostrerà nuovi formati innovativi di schermi foldable.

L’annuncio è giunto direttamente dal colosso sudcoreano, il quale ha postato sulla pagina ufficiale di Samsung Display qualche render dei prodotti che presenterà. Tra questi figurano in particolare, come potete vedere anche dall’immagine e dal Tweet in calce all’articolo, un telefono pieghevole a S (o a Z, comunque con due cerniere anziché una), un telefono arrotolabile simile a LG Rollable, un display pieghevole da 17 pollici e una fotocamera sotto il display su un computer portatile.

Il display pieghevole a S in particolare offre uno schermo da 7,2 pollici quando aperto e la doppia piega si traduce in un formato più ottimale per usare fotocamere e tenere il dispositivo in mano. Il design scorrevole del secondo display, invece, non si distingue molto da LG Rollable e risulta estendersi dal lato destro per offrire più spazio di lavoro.

Infine, il display pieghevole da 17 pollici si propone come schermo per tablet 4:3 quando piegato e come monitor di grandi dimensioni quando aperto, mentre la tecnologia della fotocamera sotto al display applicata sul computer portatile sarà certamente un azzardo derivato dal trend sempre più diffuso negli smartphone, grazie ai primi sforzi di ZTE, pensato per ridurre le dimensioni della cornice del laptop integrando comunque il sensore al prodotto finale.

Sono tutte idee certamente interessanti che avremo occasione di vedere durante questa settimana, ma saranno di successo? Lo capiremo solamente quando vedremo i primi dispositivi in azione.

Nel mentre Samsung sta pensando al suo primo smartphone da gaming, in arrivo sul mercato dotato di una ventola per il raffreddamento su cui la società punterà molto. Che si tratti di un design particolare?