Samsung è sicura: le RAM DDR6 avranno velocità doppia rispetto alle RAM DDR5

Mentre i prezzi delle memorie RAM continuano a calare, facendo tirare un sospiro di sollievo ai videogiocatori che intendo rinnovare la propria build insieme al lancio delle nuove CPU e GPU di Intel, AMD e NVIDIA, pare che diverse aziende siano già al lavoro sulle RAM DDR6.

Tra queste aziende troviamo sicuramente Samsung, che sembra aver raggiunto dei risultati che hanno dell'incredibile con la nuova generazione di memorie RAM. Il Vice Presidente del colosso coreano Younggwan Ko, infatti, ha spiegato durante un seminario aziendale che le RAM di Suwon saranno il doppio più veloci delle RAM DDR5 attualmente in circolazione.

A riportare le parole di Ko è il portale coreano The Elec, generalmente considerato una fonte affidabile per quanto riguarda il mondo Samsung. A rendere possibile il traguardo a cui Samsung aspira sarà il miglioramento delle tecnologie di packaging dei semiconduttori e dei chip di memoria. In particolare, Samsung usa il processo MSAP per le RAM DDR6.

Questo tipo di processo dovrebbe garantire una maggiore miniaturizzazione dei circuiti, riducendone le dimensioni e aumentandone la densità, in modo da migliorare le performance delle memorie create tramite tale processo produttivo.

Stando ai report, comunque, le memorie DDR6 di Samsung arriveranno nel 2024, se non addirittura nel 2025, visto anche che le RAM DDR5 stanno faticando a imporsi sul mercato. Ad ogni modo, quando saranno lanciate, le memorie DDR6 dovrebbero avere una velocità e un numero di canali doppio rispetto alla generazione DDR5, con un transfer rate di 12.800 Mbps overclockabile fino a 17.000 Mbps.

Al momento, le memorie DDR5 di Samsung hanno una velocità di trasferimento fino a 7.200 Mbps, il che significa che possiamo aspettarci una velocità di trasferimento base migliorata del 70% sulle RAM DDR6, nonché un transfer rate del 136% più alto in overclock.