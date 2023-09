Samsung ne è sicura: gli smartphone con fotocamere con zoom da 200MP sono il futuro

È passato meno di un anno dalla presentazione del sensore Samsung ISOCELL HP2 e l’HP3 da 200 megapixel, e già diversi smartphone si stanno servendo di tali chip, utilizzandoli però solo come sensori principali. Secondo la società coreana però la situazione dovrebbe cambiare presto.

In un lungo post pubblicato sul blog ufficiale di Samsung, il produttore afferma che i suoi sensori per fotocamere da 200 megapixel possono essere utilizzati anche come teleobiettivi. Per spiegare la sua visione, Samsung ha diffuso le due fotografie che trovate in calce: quella a sinistra presenta un’importante distorsione del soggetto in quanto scattata da distanza ravvicinata con la fotocamera principale che ha una lunghezza focale di 24mm ed un campo visivo di circa 84 gradi. Tale distorsione, spiega Samsung, è dovuta alla breve distanza tra il soggetto e la fotocamera e “poiché la forma 3D del volto umano viene proiettata sul sensore di immagine 2D, il centro del volto risulta esteso a causa della distanza relativa dalla fotocamera” a causa di quella che viene definita “distorsione dell’estensione”.

Per evitare ciò, arrivano le fotocamera ISOCELL da 200 megapixel che possono essere ottime anche per scattare ritratti con zoom a 2x o 3x, offrendo una buona qualità di bokeh e buoni dettagli grazie all'in-sensor crop zooming feature. Inoltre, una fotocamera principale grandangolare da 200MP può acquisire immagini con meno distorsioni nella modalità zoom.

Samsung fa l’esempio tra gli ISOCELL HP2 ed HP3 che hanno sensori da 1/1,3 e 1/14 pollici. La maggior parte degli smartphone di fascia alta dell’attuale generazione dispongono di teleobiettivi da 1/2,76 o 1/3 pollici con obiettivi con zoom ottico 5x o 10x. I propri chip inoltre offrono funzionalità di zoom interno al sensore 2x e 4x senza perdita di dettagli grazie all’algoritmo che riorganizza i pixel di colori in un modello Bayer RGB, che consente ad un sensore da 200 MP di mantenere 12,5MP con zoom 1x/2x/4x senza perdita di dettagli. L