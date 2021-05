Samsung Smart Monitor: presentati due nuovi modelli da 24' e 43'

Samsung ha annunciato nella giornata di oggi l’espansione della gamma Smart Monitor, linea di display potenziata dal sistema operativo Tizen e pensata per smart computer. A partire da queste ore, la linea includerà un modello M7 4K da 43 pollici e un modello M5 1080p da 24 pollici, rispettivamente il più grande e il più piccolo disponibili a oggi.

Il “display tuttofare” del colosso sudcoreano pensato sia per lavoro – grazie alle funzionalità di desktop remoto e l’accesso ottimizzato a software per la produttività come la suite Office 365 – che per intrattenimento – grazie al supporto ad app video come Netflix, altoparlanti integrati e funzionalità smart TV – sta riscuotendo parecchio successo.

A incrementare le vendite sono state anche l’unione con l’ecosistema Galaxy e il supporto wireless per DeX, punti di forza lato connettività che convincono i fedelissimi del brand asiatico, ma anche il design minimalista dalle cornici sottili, scelta che sicuramente attrae gli amanti dello stesso stile minimal. Tra i dettagli tecnici si segnala, inoltre, il supporto ad HDR10.

Alla luce di questo boom, ora Samsung ha aggiunto alla linea Smart Monitor il display 4K da 43 pollici per la serie M7, che va ad aggiungersi alla soluzione da 32 pollici, e lo schermo da 24 pollici con risoluzione 1080p per la serie M5 che si aggiunge ai precedenti modelli da 27 e 32 pollici. Come se non bastasse, Samsung sta anche introducendo una versione bianca dello Smart Monitor M5 da 27 pollici e 32 pollici, per garantire maggiore varietà ai consumatori.

La società non ha ancora annunciato i prezzi per i nuovi modelli ma, considerato che l'M7 da 32 pollici è stato rilasciato a 399,99 Dollari e l'M5 da 27 pollici a 229,99 Dollari, possiamo aspettarci prezzi leggermente al di sopra e al di sotto di questi due estremi.

Restando sul mondo Samsung, la casa asiatica ha deciso di agevolare il passaggio al DVB-T2 con sconti per l’acquisto di nuovi TV; o ancora, recentemente abbiamo visto quali smartphone Samsung sono pronti per Android 12.