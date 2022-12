Samsung, smartphone 2,5 miliardi di volte più sicuri nel 2025: ecco come

Mentre aspettiamo l'arrivo di Samsung Galaxy S23 nei negozi, fissato per il mese di febbraio 2023, scopriamo che il colosso di Suwon starebbe lavorando ad una tecnologia del tutto nuova per il suo sensore per impronte digitali, che potrebbe renderlo 2,5 miliardi di volte più sicuro entro il 2025.

A svelare la notizia è un leak riportato da Sammobile, sito web specializzato nei prodotti Samsung, che ha svelato che l'azienda coreana sta lavorando ad un sistema per migliorare la sicurezza dei suoi scanner per le impronte digitali, da implementare poi su smartphone nei prossimi anni. I lavori sullo scanner sarebbero tuttavia ancora in alto mare, perciò potrebbero volerci anni prima di vederlo su un device in commercio.

La particolarità del nuovo scanner è che esso potrebbe essere fino a 2,5 miliardi di volte più sicuro rispetto a quelli attualmente montati sugli smartphone dell'azienda. Per raggiungere tale incredibile livello di sicurezza, Samsung starebbe pensando alla modifica dell'area dello scanner stesso, passando ad uno di dimensioni più ampie e con la capacità di registrare le impronte digitali di più dita allo stesso tempo.

A realizzare questi dispositivi dovrebbe essere la francese ISORG, il cui CEO Deiter May ha spiegato di essere al lavoro insieme a Samsung per incorporare i sensori nei pannelli OLED del produttore coreano, destinandoli probabilmente agli smartphone. D'altro canto, già da mesi sappiamo che Samsung sta lavorando ai pannelli OLED 2.0 per i suoi smartphone, che dovrebbero avere dei sensori più avanzati rispetto a quelli attuali.

In termini matematici, la possibilità di scansionare tre impronte digitali al posto di una sola dovrebbe garantire una sicurezza di 2,5 miliardi di volte superiore rispetto a quella degli scanner di attuale generazione. Sempre secondo ISORG, poi, sarà solo Samsung ad implementare tale tecnologia, almeno inizialmente: la compagnia ha infatti spiegato di aver parlato con Apple di una possibilità simile, ma l'azienda avrebbe detto di voler continuare ad utilizzare il Face ID.