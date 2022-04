Samsung, gli smartphone aggiornati ad Android 12 sono tantissimi: ecco la lista

Dopo avervi parlato dell'aggiornamento di aprile di Samsung Galaxy S22, oggi vi proponiamo un'utile lista di tutti gli smartphone Samsung compatibili con Android 12 che hanno già ricevuto l'aggiornamento al nuovo sistema operativo mobile e la skin One UI 4.0 proprietaria del colosso coreano.

Samsung ha iniziato il beta testing di Android 12 con molto anticipo rispetto alla concorrenza, riuscendo così a portare la nuova release del sistema operativo mobile sui propri dispositivi top di gamma quasi in parallelo con Google: per esempio Android 12 è arrivato sui Samsung Galaxy S21 già lo scorso novembre, a pochissima distanza dalla release del sistema operativo per Google Pixel 6 e 6 Pro.

Ovviamente, anche i Galaxy S22 montano Android 12 e One UI 4.0 fin dal lancio, avvenuto lo scorso febbraio, mentre a dicembre 2021 l'aggiornamento è arrivato anche sui Samsung Galaxy S20 e sui Galaxy Note 20. Ecco dunque l'elenco completo dei device Samsung aggiornati ad Android 12 ed a One UI 4.0:

Serie Samsung Galaxy S22

Serie Samsung Galaxy S21

Serie Samsung Galaxy S20

Serie Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Flip e Z Flip 5G

Serie Samsung Galaxy S10 e S10 Lite

Samsung Galaxy Note 10, Note 10+ e Note 10 Lite

Serie Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S7 e S7+

Samsung Galaxy Tab S6 e S6 Lite

Samsung Galaxy Tab Active 3

Samsung Galaxy A73, A53 e A33 5G

Samsung Galaxy A72, A52s, A52 e A32 5G

Samsung Galaxy A71 5G e A51

Samsung Galaxy A90

Samsung Galaxy F62 e M62

Samsung Galaxy M21 e M51

Samsung Galaxy A Quantum

Visto il numero di dispositivi già aggiornati all'ultima versione di Android, non è chiaro se Samsung abbia altri update in programma nei prossimi mesi, ma in ogni caso vi terremo aggiornati a riguardo. Se invece possedete uno smartphone del colosso coreano e non avete ancora ricevuto l'aggiornamento ad Android 12 e One UI 4, vi consigliamo di dare un'occhiata alle impostazioni di sistema del vostro device e, se necessario, avviare manualmente l'aggiornamento.