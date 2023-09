Samsung, smartphone arrotolabile in arrivo? Il lancio sarebbe previsto per il 2025

In pochi se li ricorderanno, ma Samsung aveva presentato gli smartphone pieghevoli del futuro al CES 2022. Durante la kermesse di Las Vegas, l'azienda coreana aveva mostrato anche un prototipo di smartphone arrotolabile, che molto presto potrebbe diventare un nuovo smartphone della linea Galaxy Z.

Secondo il leaker Revegnus, infatti, Samsung lancerà uno smartphone arrotolabile nel 2025. L'esperto ha svelato che "Samsung ha in programma di iniziare la produzione di massa di uno smartphone arrotolabile nel 2025. Avrà una UPC [Under-Panel Camera, selfie-camera sotto al display; ndr] migliorata e sarà dotato di bordi inesistenti".

Il leak sembra fin troppo bello per essere vero, perché se Revegnus avesse ragione Samsung avrebbe finalmente risolto due dei problemi più grossi degli smartphone pieghevoli, ovvero le grandi dimensioni delle cornici attorno ai loro schermi foldable e la scarsa qualità delle selfie-camere con tecnologia under-display. Per giunta, il colosso sudcoreano avrebbe raggiunto questo risultato con un form factor del tutto nuovo, o quasi.

I prototipi di smartphone arrotolabili stanno ormai facendo il giro del web da tempo. Oltre a quelli già presentati da Samsung al CES 2022, anche Motorola ha mostrato il Rizr, il suo primo smartphone "estensibile", al Mobile World Congress di febbraio. Come i device del colosso di Suwon, anche quello di Motorola non verrà mai rilasciato al grande pubblico, ma potrebbe facilmente diventare la base per uno smartphone con form factor "arrotolabile" in arrivo sul mercato nei prossimi anni.

Parallelamente, durante la SID Display Week, Samsung avrebbe mostrato un pannello OLED arrotolabile da 12,4". A riportare la notizia è GizmoChina, che spiega che proprio questo display, realizzato in collaborazione con LG, potrebbe essere alla base dello schermo del nuovo smartphone pieghevole dell'azienda sudcoreana.