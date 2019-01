Samsung: lo smartphone con foro per la fotocamera in arrivo in Italia?

Ci sono ottime probabilità che il primo smartphone di Samsung con foro per la fotocamera arrivi presto anche in Italia. Infatti, diverse fonti si dicono sicure del prossimo arrivo di una versione internazionale.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di PhoneArena, Samsung Galaxy A8s dovrebbe arrivare in Italia nella sua versione internazionale denominata Galaxy A9 Pro. Attualmente, però, non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda la disponibilità e il prezzo.

A livello di specifiche, il cellulare include un display Infinity-O da 6,4 pollici con aspect ratio di 19,5:9 e risoluzione Full HD ed un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 710 (2x Kryo 360 a 2,2GHz + 6x Kryo 360 a 1,7GHz). Non mancano anche una GPU Adreno 616 e una batteria da 3400 mAh. Sul mercato dovrebbero arrivare varie versioni, con 6 e 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio d'archiviazione (espandibile tramite microSD fino a 512GB).

Il sistema a tripla fotocamera posteriore sfoggia lenti da 24 + 5 + 10 megapixel, mentre il sensore per i selfie è da 24 megapixel. Non mancano tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11ac passando per il Bluetooth 5.0, per l'NFC e per la porta USB Type-C. Le colorazioni attualmente disponibili in Cina sono blu, argento e verde. Le dimensioni dello smartphone sono di 158,4 x 74,9 x 7,44 mm, per un peso di 173 grammi.