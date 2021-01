Samsung, lo smartphone low cost Galaxy M31 riceve Android 11 e One UI 3.0

In seguito all'annuncio della One UI 3 basata su Android 11 per quel che concerne l'Italia, avvenuto a inizio dicembre 2020, Samsung sta dando il via al rollout per diversi dei suoi smartphone. Tra i dispositivi che hanno già ricevuto l'aggiornamento, ora troviamo anche il low cost Samsung Galaxy M31.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e GSMArena, nelle ultime ore gli utenti che avevano aderito alla fase beta stanno vedendo arrivare il firmware stabile M315FXXU2BUAC. In ogni caso, l'aggiornamento dovrebbe essere rilasciato per tutti in poco tempo. L'update porta con sé, oltre alla personalizzazione One UI 3.0 basata su Android 11, il doppio tap per lo spegnimento del display, filtri aggiuntivi per la fotocamera e le patch di sicurezza di gennaio 2021. A quanto pare, i primi utenti che stanno ricevendo l'aggiornamento sono quelli indiani. Il peso dell'update sembra essere pari a circa 400MB.

Si tratta sicuramente di un'ottima notizia per tutti coloro che hanno deciso di puntare su Samsung Galaxy M31, smartphone che tra l'altro abbiamo da poco inserito nella nostra classifica dei migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a gennaio 2021. Se volete approfondire il dispositivo coinvolto, potete inoltre fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy M31 (pubblicata a inizio agosto 2020).

Rimanendo in casa Samsung, vi ricordiamo che delle recenti indiscrezioni lasciano intendere che ci potrebbe essere un addio alla gamma Galaxy Note nel 2021.