Samsung: lo smartphone pieghevole potrebbe costare il doppio di un top di gamma

Samsung ha già annunciato che il suo primo smartphone pieghevole verrà annunciato il prossimo 20 febbraio, insieme a Galaxy S10, ma le ultime indiscrezioni in merito a questo dispositivo potrebbero non far piacere a molti utenti.

Infatti, stando anche a quanto riportato dai colleghi di PhoneArena, un portavoce di Samsung avrebbe dichiarato quanto segue: "lo smartphone pieghevole verrà venduto al doppio del prezzo di un dispositivo premium". Insomma, contando che Galaxy S9 Plus veniva venduto lo scorso anno a un prezzo di partenza di 899 euro e che Galaxy S10 dovrebbe partire da circa 700 euro, non ci aspettiamo un costo inferiore ai 1400 euro.

I rumor sul nuovo smartphone pieghevole con Infinity Flex Display, che sembrerebbero arrivare proprio da fonti certe interne a Samsung, parlano di uno dispositivo montante 12GB di RAM, fino a 1TB di memoria interna e una batteria da 4400 mAh (due batterie da 2200 mAh). Vi ricordiamo che lo smartphone pieghevole di Samsung dovrebbe essere anche una sorta di tablet tascabile da 7,3 pollici, che può essere messo tranquillamente in tasca a seconda delle necessità dell'utente.

Insomma, non ci resta che attendere ancora qualche settimana per avere ulteriori dettagli sul primo smartphone pieghevole di Samsung. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo di tenervi informati in merito.