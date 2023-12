Samsung: anche gli smartphone pieghevoli entrano nel programma di autoriparazione

Samsung ha annunciato un importante aggiornamento per il suo programma di autoriparazione dei dispositivi, lanciato in partnership con iFixit e che inizialmente supportava solo S20, S21 e Tab S7.

Nella nuova lista sono presenti i Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5, che si aggiungono all’intera serie S23, la gamma Galaxy Tab S9 ed al Galaxy Book 2 Pro, mentre all’inizio del 2023 era toccato alla gamma s22 ed alcuni Galaxy Book Pro.

Nella pagina di iFixit dedicata ancora non sono presenti i foldable di Samsung, motivo per cui non sappiamo quali saranno i prezzi dei kit di riparazione. Come spiegato da The Verge, però, poichè il kit del Google Pixel Fold costa 900 Dollari per riparare l’ampio schermo interno, i prezzi sicuramente non saranno economici.

L’elenco completo dei prodotti compatibili è disponibile direttamente sul sito web dedicato presente su iFixit, ma come dicevamo poco sopra non è aggiornato in quanto mancano all’appello i foldable.

Analogamente a quanto fatto da Apple con il suo programma di autoriparazione, quello di Samsung permette agli utenti di ricevere a casa tutto l’occorrente per riparare i propri dispositivi da se quando lo schermo viene danneggiato o il vetro posteriore si rompe. Nella documentazione viene spiegato che è anche possibile riparare le porte di ricarica, gli altoparlanti, gli alloggiamenti per le SIM ed i pulsanti, oltre che diverse componenti.

Samsung ha spiegato che con il passare dei mesi l’espansione avverrà in sempre più paesi europei.

Proprio qualche giorno fa, Apple ha esteso le riparazioni self service in Europa ad altri dispositivi.