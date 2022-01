Samsung: gli smartphone pieghevoli del futuro sono al CES 2022

Il CES 2022 di Samsung è stato all'insegna degli schermi pieghevoli: dopo aver presentato il monitor curvo Samsung Odyssey Ark, con diagonale da ben 55" e completamente ruotabile, il colosso coreano ha anche mostrato i progressi compiuti sugli schermi degli smartphone foldable, mostrando ben quattro nuovi concept device.

In particolare, questi prodotti, tutti ovviamente pieghevoli, si chiamano Samsung Flex S, Flex G, Flex Note e Flex Slidable. La presentazione di questi device, che per ora sono solo dei concept e che quasi sicuramente non saranno messi al sul mercato, arriva pochi giorni dopo il brevetto di un device che si piega e si arrotola di Samsung, che per certi versi somiglia molto ai prototipi messi in mostra al CES.

Samsung Flex S è un device "a S" con tre schermi, cioè dotato di tre display separati uniti da due cerniere, una ripiegata verso l'esterno e una verso l'interno, dando al device semiaperto una forma ad S e permettendo la piegatura su sé stesso del telefono. Da aperto, lo schermo ha le dimensioni di un display per tablet, garantendo una quantità di spazio che potrebbe rivelarsi molto importante per alcune fasce di pubblico, qualora il device venisse messo in commercio.

Flex G è anch'esso uno smartphone con tre schermi, ma entrambe le cerniere sono ripiegate verso l'interno, il che permette di "chiudere" lo schermo su sé stesso, evitando che anche solo uno dei tre display che compongono il telefono sia visibile all'esterno: l'approccio è in questo caso contrario a Samsung Flex S, che è pensato proprio in modo che uno dei suoi tre schermi rimanga sempre visibile all'esterno. Con ogni probabilità, Flex G e Flex S sono pensati rispettivamente come evoluzioni dei device clamshell e a portafoglio, ovvero adottando la stessa filosofia di design di Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 ai tre schermi.

Invece, Flex Note non è un revival dei defunti Galaxy Note, quanto più la visione di Samsung di un laptop pieghevole: si tratta infatti di un tablet con cerniera posta al centro dello schermo, in modo che le due metà dello schermo possano ripiegarsi l'una sull'altra o raggiungere un angolo qualsiasi compreso tra 0 e 180°. Ponendo i due schermi perpendicolari tra loro, infine, si può raggiungere la configurazione di un laptop, con il pannello inferiore occupato dalla tastiera e quello superiore da programmi e app di vario genere.

Infine, Flex Slide è un device piuttosto atipico, poiché è composto da due schermi diversi, posizionati uno sotto l'altro. Lo schermo principale, di dimensioni maggiori, è identico a quello di un telefono tradizionale, ma al di sotto si trova un'"estensione" del pannello che può essere estratta con la pressione di un pulsante sul lato del telefono. Potete vedere video di tutti e quattro i device al link in calce a questa notizia.