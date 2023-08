Samsung SmartTag 2, più grandi ma ancora più precisi e intelligenti

A due anni dall'annuncio di Samsung Galaxy SmartTag, i piccoli tracker di Samsung sembrano ormai pronti ad andare in pensione per favorire il lancio della loro seconda generazione. A dimostrarlo, alcuni render apparsi in rete in queste ore.

A quanto pare, dalle parti di Suwon è tempo di novità. Dopo averci stupiti con il reveal di Galaxy Z Flip5 e Fold5, Samsung potrebbe essere in procinto di presentare una nuova serie di novità, tra cui non sono esclusi nuovi auricolari True Wireless e proprio i tracker next-gen.

Quanto ai nuovi Samsung Galaxy SmartTag 2, già da qualche giorno in rete circolavano rumor circa la loro esistenza e oggi trovano conferma proprio nei render, apparentemente commerciali, dei piccoli tracker in arrivo.

Tante le novità, a partire dal design, ora più allungato e con un foro più grande. In generale, il volume occupato sembra essere più generoso, ma la più evidente risiede nei colori, poiché i nuovi SmartTag 2 dovrebbero arrivare in doppia colorazione, bianco con ID EI-T5600BWEGEU e nero con codice EI-T5600BBEGEU.

Dimensioni maggiorate potrebbero corrispondere a una autonomia maggiorata, ma anche a tecnologie più avanzate. Tra queste, si parla della possibilità del doppio supporto a Bluetooth e UWB in un singolo prodotto, togliendo di mezzo ogni dubbio in fase d'acquisto.

Quanto all'offerta di vendita, si parla di bundle da 4 con doppia opzione di colore (2 e 2) oppure in confezione singola con un solo tracker.