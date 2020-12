Samsung smentisce i rumor: un nuovo Galaxy Note in arrivo nel 2021

Dopo l'annuncio sul Galaxy S21, che supporterà l'S-Pen, in molti avevano dato per certo il pensionamento della gamma Galaxy Note. Samsung però ha voluto smentire le indiscrezioni ed ha confermato che anche nel 2021 lancerà un phablet della sua popolare gamma.

A riportare la notizia Yonhap News, secondo cui un funzionario di Samsung avrebbe rivelato che la società ha intenzione di "lanciare la prossima serie di Galaxy Note il prossimo anno". L'annuncio di TM Roh di ieri, evidentemente, non andrà ad impattare sul futuro dei Note, sul cui futuro sono presenti da tempo immemore vari rumor che vogliono Samsung pronta a cancellare la gamma per concentrarsi maggiormente sui pieghevoli come il Galaxy Fold.

Il funzionario ha anche osservato che "il messaggio di Roh non implica che la serie Galaxy Note sarà dismessa".

Le prime indiscrezioni sulla cancellazione della serie Galaxy Note erano emerse lo scorso Novembre, quando il popolare leaker Ice Universe aveva affermato che "al momento non ci sono informazioni sullo sviluppo ella serie Galaxy Note 21". Evidentemente, però, i piani sono cambiati ed alla fine Samsung ha deciso di puntare ancora sui Note.

La presentazione probabilmente non avverrà prima prima della prossima estate, dal momento che Samsung è solita presentare i propri Note a ridosso di Settembre.