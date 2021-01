Samsung smette di vendere Galaxy S20? Scarsa disponibilità anche in Italia

L'arrivo di una nuova gamma di smartphone sostituisce certamente quella precedente, ma in genere alcuni produttori permettono agli utenti di continuare ad acquistare per un certo periodo di tempo i "vecchi" prodotti, magari a prezzi più bassi, in seguito all'arrivo dei nuovi dispositivi. Tuttavia, a volte potrebbe non essere così.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e Gizmochina, alcuni modelli della gamma Galaxy S20 non risultano più disponibili sul sito ufficiale di Samsung. Questo sta facendo circolare l'ipotesi che l'azienda sudcoreana stia già iniziando a smettere di vendere i dispositivi coinvolti. Qualcuno potrebbe obiettare che si tratti di una coincidenza, ma gli smartphone risultano non disponibili in molti Paesi.

Per farvi degli esempi concreti, sia sul sito ufficiale italiano che sul portale ufficiale del Regno Unito Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G e Galaxy S20 Ultra 5G non risultano più acquistabili. In alcuni casi vengono indicati come "disponibili a breve", mentre in altri compare un'opzione per ricevere tramite e-mail informazioni relative all'arrivo di nuove unità. Non sono tuttavia solamente le varianti 5G a non essere più disponibili, dato che anche svariati modelli 4G sono terminati. Tra l'altro, provando ad acquistare Samsung Galaxy S20 4G dal portale ufficiale del Regno Unito, compare la scritta "Not for Sale". Al momento l'unico dispositivo che si può comprare è il più recente Galaxy S20 FE. Stando alla fonte, lo stesso avviene anche per quel che concerne il mercato cinese e indiano.

In ogni caso, si tratta di una situazione atipica. Infatti, Samsung non è solita smettere di vendere i "vecchi" smartphone in un periodo di tempo così ristretto. Per il resto, ovviamente Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra rimangono disponibili mediante rivenditori terzi e non c'è ancora alcun tipo di ufficialità in merito, ma nelle ultime ore non sono in pochi a essersi interrogati in merito a questa diffusa "non disponibilità".

Vi ricordiamo che recentemente Samsung ha annunciato la gamma Galaxy S21.