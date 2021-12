Samsung sorprende tutti e aggiorna storico smartphone Galaxy che aveva abbandonato

Lo scorso maggio Samsung confermò l’abbandono della gamma Galaxy S8 rimuovendola dalla lista di smartphone supportati con nuove patch. Una decisione quasi ovvia, data l’età dello smartphone, ma che ha visto un “twist” nelle ultime ore con il rilascio a sorpresa di un nuovo aggiornamento di sicurezza.

Come notato dai colleghi di SamMobile, difatti, la società sudcoreana ha deciso di rilasciare in Francia l’aggiornamento firmware di Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ alla versione G95xFXXUCDUK1, la quale porta con sé le patch di sicurezza di novembre 2021 per risolvere una lunga serie di vulnerabilità dei due smartphone. Considerato che la gamma è stata rilasciata sul mercato a inizio 2017 con Android 7.0 ed è arrivata fino ad Android 9 Pie nel 2019, si tratta di una piacevole conferma del supporto prolungato da parte dei tecnici Samsung.

Con ogni probabilità, l’aggiornamento in questione approderà anche nel Belpaese nel corso delle prossime settimane. Per verificare la disponibilità vi basterà recarvi su Impostazioni > Aggiornamento software e premere su “Scarica e Installa” se possibile. Altrimenti, il sistema provvederà automaticamente all’invio di una notifica dedicata, chiedendo gli unici input per avviare il processo di download e installazione.

Restando sempre nell’universo Samsung, giusto nella giornata odierna è apparso in rete un brevetto di uno smartphone che si piega e arrotola allo stesso tempo.