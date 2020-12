Samsung sorprende gli utenti aggiornando un dispositivo del 2014!

Samsung si sta dando molto da fare per aggiornare i suoi prodotti. Dopo aver annunciato la lista degli smartphone che riceveranno update per tre anni, l'azienda sudcoreana sta facendo alcune sorprese ai possessori di "vecchi" dispositivi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Galaxy Club, nelle ultime ore gli utenti possessori di un tablet Samsung Galaxy Tab S stanno vedendo l'arrivo dell'aggiornamento al firmware T700XXU1CTK1. Si tratta di un update inaspettato, in quanto arriva a oltre sei anni dall'uscita del prodotto. Pensate che il precedente aggiornamento era stato rilasciato nel 2018.

Il succitato dispositivo è stato annunciato il 12 giugno 2014 ed è arrivato sul mercato nel corso del mese di luglio 2014. La variante coinvolta dall'aggiornamento è quella con display da 8,4 pollici. Tra l'altro, a quanto pare, per il momento solamente il modello Wi-Fi ha ricevuto l'update. Ricordiamo che esiste anche una variante da 10,5 pollici del tablet, nonché una versione 4G. Tuttavia, attualmente queste ultime non sembrano essere coinvolte.

In ogni caso, stando alla fonte, l'aggiornamento starebbe raggiungendo anche gli utenti europei. Non è tuttavia chiaro il contenuto dell'update rilasciato tramite Smart Switch (probabilmente presto anche via OTA), anche se è probabile che il firmware T700XXU1CTK1 sia legato alla sicurezza del dispositivo.

Non si tratta della prima volta che Samsung fa una "sorpresa" di questo tipo agli utenti. Infatti, giusto qualche settimana fa l'azienda sudcoreana ha aggiornato alcuni "vecchi" Galaxy.